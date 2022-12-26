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Tekirdağ'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice Mahallesi bölümünde, H.K. yönetimindeki Şarköy Seyahat'e ait 59 ACB 822 plakalı yolcu otobüsü ile Seyfi Özcan'ın kullandığı 34 GTH 05 plakalı patates yüklü kamyon çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü Özcan hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü H.K. ile yolcular Z.M.D. ile S.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Özcan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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