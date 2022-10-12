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Tekirdağ'da otomobil çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı

12.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otomobil çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şüpheliler M.K, G.K. ve B.S, Marmaraereğlisi ilçesinde park halindeki otomobili çalarak Çorlu'ya gitti. Şüpheliler, burada bir süre gezdikleri otomobili yol kenarında terk etti.

Hırsızlığa ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Evde çalıntı olduğu tespit edilen televizyon ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından Marmaraereğlisi Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.K. ve B.S. ise serbest bırakıldı.

Çalınan otomobilin Marmaraereğlisi'nde yaşayan şehit yakınına ait olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Marmaraereğlisi Otomobil

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