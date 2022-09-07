YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı

07.09.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.H'nin kullandığı 34 YHT 33 plakalı otomobil, Beyazköy Kavşağı'nda E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu.

Kazada, sürücüler B.H. ve E.M. ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyorTekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor
Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldüÇorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü
Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurduFatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza yaralı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:35
Öğle
13:13
İkindi
16:50
Akşam
19:41
Yatsı
21:04
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.