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Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

24.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tamer Talipoğlu'nun kullandığı 37 KL 787 plakalı otomobil, Çobançeşme Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ö.G. idaresindeki 59 S 9510 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Talipoğlu ile aynı araçta bulunan 2 yabancı uyruklu ve minibüsteki 1 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Talipoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Talipoğlu'nun otomobil seyir halindeyken fenalaştığı ve ardından kazanın gerçekleştiği iddia edildi.

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Tekirdağ Çorlu Otomobil Minibüs kaza

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