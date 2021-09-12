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Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

12.09.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.F.S. yönetimindeki 39 AJ 104 plakalı otomobil, Atılım Beton kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile B.G, itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkartılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Tekirdağ Çerkezköy

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