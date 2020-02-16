Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Muratlı Caddesi'nden Hükümet Caddesi'ne seyir halindeki M.E.A. idaresindeki 59 EY 279 plakalı otomobil, aynı yöndeki halk otobüsünü sollamak isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceylan'a (80) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü M.E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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