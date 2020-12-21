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Tekirdağ'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.12.2020 17:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (61) idaresindeki 35 HGN 01 plakalı kamyon, Hatip Mahallesi'nde karşı istikametten gelen Mustafa Tosunoğlu (27) yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Tosunoğlu, hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Tosunoğlu'nun cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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