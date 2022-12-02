Tekirdağ'da "özel çocuklar" yüzme yarışmasına katıldı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 25 özel çocuk, kulaç atarak dereceye girmeye çalıştı.

Çocuklar havuzda birbiriyle yarışırken aileleri de kenarda heyecanla onları takip etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocuklara çok iyi geldiğini söyledi.

Ailelerin engelli çocuklarını her zaman hayatın içinde tutması gerektiğini belirten Bulut, "Çocuklar için bu anlamlı günde bir etkinlik yapmak istedik. İlk defa yarışmaya katılanlar da oldu ama çocuklar çok eğlendi. Aileler de çocuklar da gayet mutlu oldu. Bu tür yarışmalar çocukları mutlu ediyor, özgüvenlerini artırıyor. " dedi.

Sebile Özkaya da oğlunun yüzmeyle tanıştıktan sonra daha mutlu olduğunu, etkinliğin kendileri ve çocukları için güzel geçtiğini ifade etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren çocuklara madalya verildi.

