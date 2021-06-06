Tekirdağ'da pandemi kurallarına uymayan 40 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde bir restoranda bulunan 40 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi kurallarına uymadığı gerekçesiyle 165 bin lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri koronavürüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir restorana baskın düzenledi.

Restoranda bulunan 40 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi kurallarına uymadığı için toplam 165 bin lira ceza yazıldı.

İş yeri polis ekiplerince mühürlendi.

