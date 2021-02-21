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Tekirdağ'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

21.02.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Şirin idaresindeki 34 RGR 59 plakalı otomobil Tekirdağ-Malkara yolu Bağlar Rampası mevkisinde yoldan çıkarak park halindeki 59 ADC 849 plakalı araca çarpıp takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Şirin'i ve otomobilde yolcu olarak bulunan Erdal A'yı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü tespit edilen Şirin'in cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan yaralı Erdal A. da ambulansla götürüldüğü aynı hastanede tedavi altına alındı.

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