Tekirdağ'da park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 59 UD 721 plakalı hafif ticari araç, Şinasi Kurşun Caddesi'nde yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı.

Hafif ticari araç 4 araca çarptıktan sonra durabildi.

Yaralanan sürücü M.K. 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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