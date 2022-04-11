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Tekirdağ'da park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

11.04.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 59 UD 721 plakalı hafif ticari araç, Şinasi Kurşun Caddesi'nde yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı.

Hafif ticari araç 4 araca çarptıktan sonra durabildi.

Yaralanan sürücü M.K. 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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