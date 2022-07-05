Tekirdağ'da piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde piknik yaparken orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ-Şarköy yolunda devriye gezdiği esnada Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördü.
Ekipler durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler U.C, B.A. ve C.A'nın piknik yaparken yangına neden olduğunu belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 dönüm alan ve yaklaşık 100 meşe ağacı zarar gördü.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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