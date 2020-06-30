YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı

Tekirdağ'da polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, ilçede 5 yaşlı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak olayların yaşandığı bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasının yaklaşık 2 bin saatlik görüntülerini izledi.

Ekipler, kapkaç şüphelisi S.L'yi (27) saklandığı metruk evde gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, kapkaç olaylarında çalınan bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlının 10 suçtan kaydı bulunduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:34
Öğle
13:19
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:43

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Akdeniz Eczanesi
Cerkezkoy
Okay Eczanesi
Corlu
Gözde Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.