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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

30.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun ardından poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz poyraz

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