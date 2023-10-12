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Tekirdağ’da şafak operasyonu: 9 gözaltı

12.10.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çorlu Narkotik Büro Amirliği görevlileri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi olarak bilinen bölgede tespit edilen 11 hedef şahsa operasyon düzenlendi. 11 adrese yapılan planlı operasyonda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet av tüfeği fişeği, 24 adet tabanca fişeği bulundu. Operasyon çerçevesinde yakalanan 1 şahsın 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile UYAP aranma kaydının bulunduğu, 1 şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile UYAP aranma kaydının bulunduğu, 1 şahsın oto hırsızlığı suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan toplam 9 şahıs hakkında gerekli adli tahkikata başlandı.

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