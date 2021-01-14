Tekirdağ'da sağanak ve fırtına nedeniyle düşen kaya parçalarının kapattığı yol ulaşıma açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle düşen toprak ve kaya parçalarının ulaşımı engellediği Gaziköy-Uçmakdere yolu trafiğe açıldı.

Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprağın temizlenmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Dün gece çift taraflı trafiğe kapatılan ve bölgede risk devam ettiği için çalışma yapılamayan yol, ekiplerce kepçe ve kamyonlarla temizlendi.

Çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

