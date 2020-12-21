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Tekirdağ'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polisin düzenlediği sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında dört şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki ticaretine yönelik operasyonda, iki iş yerini aradı.

Aramalarda 231 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonla ilgili E.A. ve T.T. gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda da kent merkezindeki üç evde arama yapıldı.

Aramalarda, 21 sentetik ecza hapı, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör, üç tabanca fişeği ele geçirdi.

Ekipler K.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.

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