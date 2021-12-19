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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 2 kişi öldü

19.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 2 kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sahte içkiden zehirlenerek rahatsızlandıkları öne sürülen M.Ş. ile N.M, sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş. ile N.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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