YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi daha hastaneye başvurdu

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi daha hastaneye başvurdu

01.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi daha hastaneye başvurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hastanede tedavi altına alındı.

Çorlu Devlet Hastanesine başvuran 1 kişinin daha sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Hastanın tedavisine başlandı.

Böylece sahte içki nedeniyle hastanede tedavileri sürenlerin sayısı 7'si entübe 14'e yükseldi.

Geçen hafta cuma günü zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 6'sı yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNERPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zararPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandıTekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:35
Öğle
13:19
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:43

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Demet Eczanesi
Suleymanpasa
Gılbaz Eczanesi
Suleymanpasa
Hilal Eczanesi
Suleymanpasa
Hürriyet Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Kapakli
Çiğdem Eczanesi
Cerkezkoy
Emre Işık Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.