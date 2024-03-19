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Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

AA AA
19.03.2024 08:13
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Tekirdağ Valiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği verildi.

Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Kentteki bir otelde düzenlenen programda Vali Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tasavvuf müziği konseri sundu.

Programda konuşan Vali Recep Soytürk, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vatanın bağımsızlığı uğruna ülkenin kahraman evlatlarının şehit ve gazi olduğunu belirten Soytürk, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir aradayız. Yaklaşık 7 aydır Tekirdağ'da görev yapıyorum, artık Tekirdağlı olduk. Bundan önce Kilis'te 5 yıl görev yaptım. Eşim Nurdan Hanım ile tüm ilçelerdeki ve köylerdeki şehit ailelerimize, gazilerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Burada da ilçe ziyaretlerimde şehit ailelerini ziyaret ediyorum. Eşimle birlikte bütün şehit ailelerimizle evlerinde buluşmak istiyoruz." diye konuştu.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı duayla son bulan programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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