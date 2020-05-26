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Tekirdağ'da sıkıştığı duvar arasından kurtarılan "alaca sansar" tedaviye alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sıkıştığı duvar arasından kurtarılan "alaca sansar" tedaviye alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar sıkıştığı duvar arasından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Çorlu ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde duvarın arasında sıkışmış bir hayvan olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi ekipleri, alaca sansar olduğunu tespit ettikleri hayvanı sıkıştığı yerden çıkarttı.

Tedavi için veterinere götürülen alaca sansarın koruma altında bulunan bir tür olduğunu, en kısa zamanda yeniden doğaya salınacağını belirtildi.

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