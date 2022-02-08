Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 14 adrese 250 personelin katılımıyla silah ve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 5 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca ve av tüfeğine ait 42 fişek, 40 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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