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Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

01.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, gece bir eğlence merkezinde tartıştıkları öğrenilen iki grup, saat 06.20 sularında Namık Kemal Bulvarı ile Turna Sokağı'nın kesiştiği noktada buluştu. Burada çıkan kavgada F.B. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ Çerkezköy silahlı kavga yaralı

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