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Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

06.11.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, işletmeye gelen 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ Çerkezköy

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