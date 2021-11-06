Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, işletmeye gelen 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz