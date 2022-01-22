Tekirdağ'da sokak kedisini boğarak telef eden zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

Merkez Mahallesi'nde bir kedinin telef edildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak telef ettiği belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

