Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara'da ekonomik sıkıntı yaşayanlara yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları, bu kişilerden geri ödeme zorluğu çekenleri silahla tehdit edip darbettikleri öne sürülen zanlılara yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen T.P'nin de aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

