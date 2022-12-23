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Tekirdağ'da tefecilik ve yağma olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

23.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tefecilik ve yağma olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede tefecilik ve yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan E.A, F.A, M.A. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A, F.A. ve A.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy'deki bazı ev ve iş yerlerine 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen söz konusu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmişti.

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