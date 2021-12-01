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Tekirdağ'da Tevrat ve kaliforniyum ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

01.12.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Tevrat ve kaliforniyum ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K ve M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaliforniyum maddesi incelenmek üzere Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumuna (İstanbul) gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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