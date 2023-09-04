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Tekirdağ’da tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

04.09.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’da tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü O. G. sevk ve idaresindeki 34 LS 0798 plakalı otomobiliyle çevre yolu İstanbul istikametine seyrederken yeni köprü çalışmasının yapıldığı yere geldiğinde önünde seyreden sürücü H.D. sevk ve idaresindeki 59 ACM 198 plakalı çekici ve arkasına bağlı 59 DP 475 plakalı dorseye arkadan çarptı. Tıra çarpan otomobil, daha sonra demir bariyere çarparak durdu.

Otomobilde bulunan 5 kişiden 4’ü bu kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan R.G. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıyı hastaneye sevk ederken polis ekipleri de kaza belgesinde güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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