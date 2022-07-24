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Tekirdağ'da tır sürücüsünü silahla yaraladıkları iddiasıyla kardeşi ve 2 şüpheli tutuklandı

24.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tır sürücüsünü silahla yaraladıkları iddiasıyla kardeşi ve 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisinden para isteyen kişiler tarafından silahla yaralanan tır sürücüsünün kardeşi ile 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye gelen tırın sürücüsü Abdullah K'nin 15 Nisan'da Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden O.T. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler Ö.T. ve M.E. ile sürücünün kardeşi K.K çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kesten yaralama" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Gasp girişiminin sürücü Abdullah K'nin kardeşi K.K. tarafından planlandığı öne sürüldü.

Öte yandan şüphelilerden A.Ç.'nin bir süre önce Balıkesir'de kasten öldürme suçundan tutuklandığı ve hakkında bu suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

- Olay

Yurt dışından 15 Nisan'da Türkiye'ye gelen tırın sürücüsü Abdullah K, aracı arızalanınca Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan servisin önüne park etmişti.

Aracında servisin açılmasını bekleyen sürücünün yanına, otomobilden inen 2 kişi gelmiş ve kendisinden para istemişti. Şüpheliler, talepleri yerine gelmeyince sürücü Abdullah K'ye silahla ateş ettikten sonra kaçmıştı.

Kolundan yaralanan sürücü, yakınlardaki akaryakıt istasyonuna giderek yardım istemişti.

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