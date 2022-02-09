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Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

09.02.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir tırın dorsesinin mührünün söküldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, dorsede yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin sırt çantasında şişme bot ele geçirildi.

Tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü. Yabancı uyrukluların Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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