YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.08.2020 19:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Şahin yol ayrımında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Şahin yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyrederken Şahin Mahallesi yoluna sapan Hasan Ö. yönetimindeki 59 ACJ 422 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Gökhan K. idaresindeki 59 LB 958 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Çarpma sonrası yoldan çıkan Gökhan K.’nin kullandığı otomobil, şarampole girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü Gökhan K. ve Ayşe K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili konuşan Batuhan Top, "Doğanköy Mahallesi’ne arkadaşım Selçuk ile beraber düğüne gidiyorduk. Kazayı görünce durduk, yardıma koştuk" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Turhan, karaciğer nakli bekliyor

Turhan, karaciğer nakli bekliyor

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:27
Sabah
06:07
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:24
Yatsı
21:57

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
İlke Eczanesi
Corlu
Başar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.