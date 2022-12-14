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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

14.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Muratlı Çevreyolu Kırkkepenekli Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ümit K. idaresindeki otomobil ile Vefa A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Araçlar ise kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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