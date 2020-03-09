YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Olay, gece saat 00.00 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 00.00 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolun sağında park halinde duran Dursun Ali Ö. sevk ve idaresindeki 55 JU 182 plakalı otomobil, arkasından gelen Müfit G. yönetimindeki 59 DT 617 plakalı otomobili fark edemeyip aniden U dönüşü yapmak için hareket etti. Dönmek isteyen otomobile arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 JU 182 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla inen Dursun Ali Ö. ve Nirgül Ö. ile diğer otomobil sürücüsü Müfit G., olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Araştırma ve Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tarlaya uçan aracı çıkarmak için kurtarıcı çağrıldı. Trafik Şube, Jandarma Trafik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.
Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.