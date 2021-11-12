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Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Onur Çiğdem idaresindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil, Çukuryurt Mahallesi'nde, İbrahim D.'nin kullandığı 34 GL 6207 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Çiğdem ile yanındaki Yağmur Toprak ve Esile Atakan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmur Toprak (17) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Tekirdağ

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