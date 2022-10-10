Tekirdağ'da traktör ile römork arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör ile römorkun arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erdinç Özbilek (68) Yaylagöne Mahallesinde römorku traktörün arkasına takmaya çalışırken, römork ile traktör arasına sıkıştı.

Özbilek'in sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Özbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özbilek'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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