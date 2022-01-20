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Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

20.01.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Saat Kulesi mevkisindeki hemzemin geçitte bariyerler kapalı olduğu halde karşıya geçmek isteyen M.Ş'ye (39) yük treni çarptı.

Başından yaralanan M.Ş, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen M.Ş, kurtarılamadı.

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