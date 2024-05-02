Tekirdağ'da Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Hungar İkonlar" adlı sergi açıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi organizasyonunda açılan sergide yaptığı konuşmada, Türk-Macar dostluğunun son yıllarda daha da pekiştiğini söyledi.

Düzenlenen etkinliklerle Macarlar'la sıkça bir araya geldiklerini belirten Soytürk, yaklaşık 300 yıl önce Macar Prensi Rakoczi'yi Tekirdağ'da misafir etmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Türk-Macar dostluğunun çok eski tarihe dayandığını aktaran Soytürk, "Bugün yine özgün ve güzel bir sanat etkinliği için bir aradayız. Bundan yaklaşık 300 yıl önce Rakoczi, şehrimizdeydi. Onun özel kalemi Kelemen Mikes'in bir kitabı var. Onu dikkatle okuyorum. O tarihlerde Tekirdağ'da neler oluyor? Kitap Tekirdağ'daki yaşam, ticaret ve tarım ile ilgili ciddi bilgiler veriyor." diye konuştu.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de Tekirdağ'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Sergide yer alan tüm parçaların bir hatıra ve sanat eseri olduğunu ifade eden Pinter, koleksiyonun bir çok ülkede sergilendiğini, Türkiye'deki sergi için spor ve kültürel yaşamdan genel figürleri seçtiklerini kaydetti.

Serginin açılışına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve sanatseverler katıldı.

Dünyaca ünlü Macar porselenlerinin üretildiği fabrikada kullanılan fırın küreği, Nobel Ödüllü Macar bilim insanı Katalin Kariko'nun pipeti, Altın top ödüllü Macar futbolcu Florian Albert'in forması, Wimbledon şampiyonu Balazs Taroczy'nin tenis raketi gibi eşyaların yanı sıra çeşitli tekniklerde yapılan resimlerin yer aldığı sergi ay sonuna kadar gezilebilecek.





