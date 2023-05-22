YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi

22.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde başladı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Tekirdağ Gastronomisi" panelinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Dr. Öğr. Üyesi Hamide Salha katılımcılara Türk mutfağı, yemekler ve gastronomi turizmi hakkında bilgi verdi.

Vali Vekili Kaan Peker stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara mücver, tepsi böreği, düğün çorbası, Çerkezmüsellim Pabuç köftesi, Velimeşe bozası, Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı ile peynir helvası ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da, gazetecilere yaptığı konuşmada, hafta kapsamında sürdürülebilir, geleneksel, hijyeni ön plana alan geri dönüşümü düşünen ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Tekirdağ'da coğrafi işaretli ürün sayısının 9'a ulaştığını anımsatan Hacıoğlu, coğrafi işaret alan ürünlerin 8'inin gastronomiyle alakalı olduğunu belirtti.

Hacıoğlu, coğrafi işaret alacak 4 ürünün daha sırada olduğunu belirterek "Amacımız bu coğrafi gastronomi unsurlarını Türkiye'ye ve dünya geneline tanıtmak. Tekirdağ'ın İstanbul'a çok yakın olması özellikle hafta sonları ciddi ilgi getiriyor. Tekirdağ gelen insanların harcamalarında en önemli miktarı gastronomi unsurları oluşturuyor."diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ’da 19 Mayıs nefes kestiTekirdağ’da 19 Mayıs nefes kesti
Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandıMardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Tekirdağ’da 19 Mayıs nefes kestiTekirdağ’da 19 Mayıs nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:34
Yatsı
22:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Demir eczanesi
Corlu
Burcu semizler eczanesi
Corlu
Çinar eczanesi
Cerkezkoy
Doğa eczanesi
Suleymanpasa
Alkan eczanesi
Corlu
Yasemin eczanesi
Sarkoy
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.