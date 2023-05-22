Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde başladı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Tekirdağ Gastronomisi" panelinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Dr. Öğr. Üyesi Hamide Salha katılımcılara Türk mutfağı, yemekler ve gastronomi turizmi hakkında bilgi verdi.

Vali Vekili Kaan Peker stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara mücver, tepsi böreği, düğün çorbası, Çerkezmüsellim Pabuç köftesi, Velimeşe bozası, Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı ile peynir helvası ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da, gazetecilere yaptığı konuşmada, hafta kapsamında sürdürülebilir, geleneksel, hijyeni ön plana alan geri dönüşümü düşünen ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Tekirdağ'da coğrafi işaretli ürün sayısının 9'a ulaştığını anımsatan Hacıoğlu, coğrafi işaret alan ürünlerin 8'inin gastronomiyle alakalı olduğunu belirtti.

Hacıoğlu, coğrafi işaret alacak 4 ürünün daha sırada olduğunu belirterek "Amacımız bu coğrafi gastronomi unsurlarını Türkiye'ye ve dünya geneline tanıtmak. Tekirdağ'ın İstanbul'a çok yakın olması özellikle hafta sonları ciddi ilgi getiriyor. Tekirdağ gelen insanların harcamalarında en önemli miktarı gastronomi unsurları oluşturuyor."diye konuştu.

