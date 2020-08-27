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Tekirdağ’da tütün operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malkara İlçesinde Tütün ve Tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 187 kilogram tütün, 123 bin 600 adet boş makaron, 40 adet makaron sarma makinesi, 24 bin adet doldurulmuş makaron koymaya yarayan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçak Tütün ve Tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Malkara İlçesinde çalışma yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malkara İlçesinde Tütün ve Tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 187 kilogram tütün, 123 bin 600 adet boş makaron, 40 adet makaron sarma makinesi, 24 bin adet doldurulmuş makaron koymaya yarayan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçak Tütün ve Tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Malkara İlçesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, İşletmeciliğini İ.E.Ö. isimli şahsın yapmış olduğu isimsiz işyerinde, 187 kilogram kıyılmış tütün, 123 bin 600 adet boş makaron , 40 adet makaron sarma makinesi, 24 bin adet doldurulmuş makaron koymaya yarayan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. 1 şahsa TAPDK belgesi bulunmadığından 4733 SKM kapsamında işlem yapılmak üzere Şahıs ve malzemeler Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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