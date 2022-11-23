YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

23.11.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Bu arada lodos nedeniyle sahilde bulunan bazı işletmelerin sandalyeleri ve banklar, denizden gelen sular nedeniyle devrildi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodosun 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların hava normale dönene kadar limanda bekleyeceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halatı boşalan asansör zemine çakıldı, sıkışan 2 işçi yaralandıHalatı boşalan asansör zemine çakıldı, sıkışan 2 işçi yaralandı
Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"
Sivas'ta dağcılar Tecer Dağları'na tırmandıSivas'ta dağcılar Tecer Dağları'na tırmandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz Lodos

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.