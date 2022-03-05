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Tekirdağ'da üreticiler asma budama için yarıştı

05.03.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: -"1439 çeşit üzümümüz var, bunu övünerek söylüyoruz. Üzüm suyumuz, pekmezimiz, sirkemiz var"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilk defa düzenlenen "Altın Makas Bağ Budama" yarışmasında 30 üretici dereceye girmek için yarıştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanlığınca, yörede bağ budamasının doğru yapılmasını sağlamak, bağcıları bilinçlendirmek, bağcılığın popülaritesini korumak, genç nesli bağcılığa özendirmek amacıyla yapılan yarışmada, kısa ve karışık budama uygulandı.

Yarışmaya katılan 30 üreticinin değerlendirmesi, budadıkları onar asma üzerinden yapıldı.

Jüri üyeleri asmaları inceleyerek beceri, doğru kesim ve hız üzerinden yarışmacılara puan verdi.

Vali Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ için bağcılığın önemli olduğunu ve Bağcılık Araştırma Enstitüsünün çalışmalarının değerli olduğunu anlattı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Atatürk zamanından bu tarafa Türkiye'deki en güzel, en büyük, halen ayakta olan, işleyen, en çeşitli tek bağcılık enstitüsü. 1439 çeşit üzümümüz var, bunu övünerek söylüyoruz. Üzümden elde edilen çok lezzetli ürünler var. Üzüm suyumuz, pekmezimiz, sirkemiz var. Üzümün çekirdeğinden ve kabuğundan elde edilen pasta, börek türlerinden hamur işleri de hakikaten lezzetli bir şekilde karşımıza çıkıyor."

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da kentte 35 bin dekar alanda üzüm yetiştirildiğini dile getirdi.

Yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Kiracı, şunları kaydetti:

"Yarışmacıların hepsi ilimizde üzüm üreten kişiler. Gerekli başvuru işlemlerinin ardından bugün bağlarımızda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün yapılan budamaların ardından jüri üyelerimiz değerlendirmelerini yaptıktan sonra dereceye girecekler belli olacak. Bu tür etkinlikler üreticilerimiz için de anlamlı oluyor. Burada çok güzel bir yarışma oluyor ve üreticilerimiz de becerilerini gösteriyor."

Kentte bağcılık yapan Salim Bulut da yarışmanın ilk defa düzenlendiğini ve en iyi asma budaması yaparak dereceye girmek istediğini aktardı.

Yarışmada Hüseyin Acar birinci, Hacer Topçu ikinci ve Halit Ece üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

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