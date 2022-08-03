Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üzerinde 515 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumbağ Mahallesi'nde durdurulan şüpheliler S.K. ve O.Y'nin üst aramasında ve çantalarında 515 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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