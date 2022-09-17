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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

17.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 62 gram metamfetamin ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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