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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Aramada 19 fişek bonzai ele geçiren ekipler, İ.M. ve H.Ö.D'yü gözaltına aldı.

Ekipler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada da alüminyum folyaya sarılı 56 gram metamfetamin, sigaralık yapılmış esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili T.Ç, E.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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