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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Çorlu İlçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen A.Ç. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, fişeklenmiş halde 141 fişek uyuşturucu maddelerden Eroin maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 11 gram Eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan saç tokaları ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak yakalanan A.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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