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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.03.2020 19:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çorlu yönünden Muratlı’ya giriş istikametinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisindeki E.G.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu yönünden Muratlı’ya giriş istikametinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisindeki E.G. ve S.G. adlı şüphelilerin üzerinden 16 fişek halinde Crack (Taş) adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 15 gram olan uyuşturucu madde, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. 2 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Deva Eczanesi
Corlu
Bayram Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Kaya Eczanesi
Malkara
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Suleymanpasa
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Sahil Eczanesi
Sarkoy
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