Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Köseilyas Mahallesi'nde durdurulan 2 otomobilde yaptığı aramada, 15 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Otomobillerde bulunan A.G, M.T, A.S. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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