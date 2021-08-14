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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

14.08.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üst aramasında, 130 paket eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.M, M.G. ve A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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