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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

26.05.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bir otomobilde 464 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B, R.Z ve T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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